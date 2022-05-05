Представительства Дагестана в регионах страны активизируют деятельность

Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в четверг, 5 мая, встретился с представителями Республики Дагестан и представителями Правительства РД в субъектах Российской Федерации. Обсуждали вопрос о деятельности представительств республики в регионах страны, развитии межрегиональных связей Республики Дагестан с субъектами Российской Федерации.

Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что деятельности представительств республики в регионах страны особое внимание уделяет Глава РД Сергей Меликов.

Премьер подчеркнул значительную роль представителей республики в субъектах во всестороннем укреплении взаимовыгодных торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей с регионами. Представителями региона, по словам главы кабмина Дагестана, проводится работа по формированию положительного имиджа республики.

В ходе совещания был затронут вопрос укрепления и развития культурных и спортивных связей, который, как считает глава дагестанского кабмина, занимает важное место в работе представителей Правительства.

По итогам совещания Абдулмуслим Абдулмуслимов дал ряд поручений. Так, Миннацу РД, Минкультуры РД, Минтуризма РД, Минфину РД поручено представить в Правительство Республики Дагестан предложения по проведению Дней Республики Дагестан в субъектах России в 2023 году.

Представителям Республики Дагестан и представителям Правительства РД в субъектах Российской Федерации поручено во взаимодействии с органами государственной власти субъектов страны активизировать работу по привлечению в республику туристов. Также поручено активизировать работу по привлечению предпринимателей (меценатов) к реализации социально значимых и общественно полезных проектов, реализуемых на территории Республики Дагестан.