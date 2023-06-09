Представители землячеств Дагестана в субъектах России направили телеграммы по случаю открытия мемориальной плиты Магомедали Магомедову

В Махачкале состоялось открытие мемориальной доски в честь видного государственного и политического деятеля Магомедали Магомедовича Магомедова, долгие годы возглавлявшего руководство нашей республики. В этой связи поступают телеграммы от представительств Дагестана в субъектах Российской Федерации. В частности, в обращении, присланном представителем Дагестанf в Ставропольском крае А. Омаровым, руководителем ГБУ РД «Представительство Республики Дагестан в Санкт-Петербурге» Г. Гасановым и представителем Правительства Республики Дагестан в Республике Северная Осетия-Алания М. Шамиловым говорится: «От имени многотысячного землячества дагестанцев Ставрополья, Санкт-Петербурга и Республики Северная Осетия – Алания приветствуем Вас, участников торжественного мероприятия, связанного с открытием мемориальной доски видному государственному и политическому деятелю, Почетному Председателю Госсовета РД, Герою труда РФ Магомедали Магомедовичу Магомедову. Имя этого человека навечно будет являться примером беззаветной любви к своей родине – Дагестану, ответственного и деятельного государственного служения на благо становления, развития и упрочения суверенитета нашей Отчизны – России. Имя этого человека всегда будет для нас и для идущих за нами поколений примером благородства, надёжности и порядочности, умения отстаивать государственные интересы, спокойно и убедительно проявить волю, а когда требуется, найти разумный компромисс. Наша общая обязанность – беречь наследие Магомедали Магомедовича Магомедова, одного из архитектора государственности новой России и Дагестана. Мы верим, что открываемый сегодня этот замечательный памятный символ будет помогать сохранять великую память о великом гражданине России, великом сыне нашего любимого Дагестана».

Источник: Мирмол