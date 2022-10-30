Представители союза объединенного ополчения Дагестана 1999 года выехали в ЛНР с гуманитарным грузом

Представители союза объединенного ополчения Дагестана 1999 года с гуманитарным грузом для дагестанцев, участвующих в СВО на Украине, выехали к командующему 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР, Герою России Эседулле Абачеву. Президент Объединенного союза ополчения 1999 года Амир Азаев и учредитель Сергей Ковалкин передадут дагестанским военнослужащим 800 пар утепленных резиновых сапог, термобелья, теплых шапок, перчаток и утепленных спальных мешков.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/predstaviteli-sojuza-obedinennogo-opolchenija-dagestana-1999-goda-vyehali-v-lnr-s-gumanitarnym-gruzom/