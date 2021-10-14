Политика

Представители религий поздравили Сергея Меликова со вступлением в должность

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В связи с вступлением в должность Главы Дагестана Сергей Меликов получил поздравления от Муфтия Дагестана Шейха Ахмада Хаджи Абдулаева и Варлаама, архиепископа Махачкалинского и Грозненского. Абдуллаев заявил, что будет просить Всевышнего помощи руководителю республики во всех его начинаниях. Он попросил дагестанцев помогать Маликову. «А амбициозных людей прошу не мешать, если не можете помочь», — заключил Муфтий Дагестана.

Варлаам отметил Божью волю в случившемся. Он подчеркнул, что Господь доверил Меликову регион, чтобы тот, используя весь потенциал, принёс пользу Дагестану и России.

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