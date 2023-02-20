Представители регионального отделения Народного фронта России приняли участие в телемарафоне «Все для победы»

Магомедсалам Халилов, член Регионального штаба Народного фронта и Иса Исаев, эксперт Регионального отделения Народного фронта, председатель Регионального Отделения Общероссийской Общественной Организации Военных Инвалидов «ВОИН» в Республике Дагестан приняли участие в телемарафоне, «Все для Победы», организатором которого является Народный фронт России.

«Инвалиды — это та категория граждан, которая нуждается в реабилитационной помощи. Мы стараемся оказывать им помощь в социальной адаптации, оказываем правовую поддержку и медицинскую помощь. Все это в совокупности составляет на деятельность, которой мы на сегодняшний день занимаемся», — рассказал Иса Исаев.

Так же, он рассказал об обращениях, которые поступают в региональное отделение Народного фронта России. «В основном, поступает запрос на отправку генераторов, бронежилетов, шлемов, разгрузки, дополнительных комплектов радиостанций, а также, перчатки, термо – носки, балаклавы, зимние берцы.

Кроме того, существует необходимость в бытовых предметах, которые помогут бойцам на передовой. Все это собирается Народным фронтом. После того, как получили заявку, мы стараемся быстро собрать, упаковать и отправить. С декабря месяца порядка 8 большегрузов уже было отправлено региональным отделением Народного фронта», — сказал Исаев.

Далее, Магомедсалам Халилов сказал о важности поддержки бойцов, которые сегодня находятся на территории проведения СВО и выполняют боевые задачи в это нелегкое для страны время. Напомним, что в рамках акции «Все для Победы» идет сбор средств, на которые будут закуплены квадрокоптеры, бинокли, рации, разгрузки, тактические аптечки, инструменты, рюкзаки, утеплённые сапоги, печки, генераторы и пр. Стать участником может каждый.

Отправить любую сумму отсканировав QR-код на экране, а также сделав пожертвования через сайт http://прямыеэфиры.рф. На средства, собранные в нашей республике, помощь будет направлена дагестанским бойцам, участвующим в СВО. Трансляцию прямого эфира можно посмотреть в сообществе ВК «Республика Дагестан» по ссылке https://vk.com/rd.life , а также в эфире радиостанций: «Страна гор» 96,7 FM, «Столица» 107,1 FM, «Прибой» 100,7 FM, «Радио России» 105,6 FM. А с 16.30 телемарафон можно также смотреть и в эфире РГВК «Дагестан».

Источник: https://mirmol.ru/novosti/predstaviteli-regionalnogo-otdelenija-narodnogo-fronta-rossija-prinjali-uchastie-v-telemarafone-vse-dlja-pobedy/