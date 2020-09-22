Представители предприятий и организаций Республики Дагестан приглашаются на Конгресс наставников России

Республика Дагестан приняла участие в проекте НП «Центральный Институт Труда» (ЦИТ) «Доска Почета наставников России». Сегодня фотопортреты наставников региона заняли почетное место на Доске Почета наставников России, среди 441 фотопортрета наставников, представляющих 58 регионов России. См. www.cit.org.ru.

19 и 20 ноября 2020 года в Екатеринбурге планируется провести Четвертый Конгресс наставников России». Организатор мероприятия – НПЦИТ. В Программе Четвертого Конгресса наставников России «Новое Наставничество» в Екатеринбурге:

— Награждение победителей Конкурса наставничества среди предприятий России на Кубок Никиты Изотова. Награждение победителей региональных и корпоративных конкурсов наставничества

— Выступления ведущих экспертов и практиков России по организации профессионального обучения на рабочем месте

— Презентации и разбор кейсов от предприятий, применивших новации в разработке программ и в организации развития системы наставничества на предприятии

— Круглые столы, семинары, мастер-классы

— Торжественное вручение свидетельства наставникам, чьи фотопортреты размещены на Доске Почета наставников России.

Подробнее о Конгрессе наставников России «Новое наставничество» — по запросу наcit@cit-not.ru. Для участия необходимо направить заявку на электронный адрес «ЦИТ»cit@cit-not.ru.

Принимаются также заявки на размещение фотопортретов наставников от предприятий и организаций региона на «Доске Почета наставников России».