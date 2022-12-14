Представители правопорядка в Новолакском районе оказывают помощь специалистам Военкомата организовать призыв

До завершения осенней призывной кампании осталось 2 недели. И за это время необходимо успеть вручить все повестки призывникам-срочникам или выявить адрес нахождения тех, которые уклоняются от призыва.

По району было направлено свыше 800 повесток. Это лица от 18 до 27 лет, подлежащие призыву. В течение всей этой кампании сотрудники военно-учетных столов привлекали к работе и участковых уполномоченных полиции. Вместе они выезжали по адресам призывников и вручали повестки.

Кроме того, участковые проводят разъяснительную беседу с призывниками и их родителями об отличии срочной службы от частичной мобилизации, которая уже завершилась в стране.