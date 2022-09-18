Представители Правительства РД ознакомились с деятельностью ООО «Нива»

Зампредседателя Правительства РД Нариман Абдулмуталибов выехал с рабочим визитом в село Сар-Сар Кизлярского района совместно с руководителем Минсельхоза РД Мухтарбием Аджековым и другими официальными лицами.

Руководитель ООО «Нива» Загидин Касумоа провел экскурсию, где ознакомил гостей с производственными мощностями и зонами производства, упаковки и хранения. Работа на предприятии полностью автоматизирована, а для хранения имеются элеваторы на 20 тысяч тонн.

Отметим, что хозяйство предприятия выращивает сельхозкультуры на 4,3 тысяч Га, из них 3,3 Га отведены под выращивание риса.

Отметим, что в текущем году Дагестан предсказывает урожай риса в 135 тысяч тонн, что станет рекордом для региона и страны. Достижению этой цели поспособствовала поддержка федерального уровня, различные субсидирования, которые позволили обновить технопарк и проводить мелиоративные работы в полном объёме.