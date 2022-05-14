Представители Правительства РД и Госдумы обсудили точки роста Казбековского района

По факту посещения Казбековского района Абдулмуслимом Абдулмуслимовым проведено совещание о соцэкономическом развитии муниципалитета.

Участие в обсуждении приняли депутаты Госдумы ФС РФ Сайгидпаша Умаханов, Хизри Абакаров, Абдулхаким Гаджиев, руководители ключевых ведомств, а также руководство самого муниципалитета.

В рамках совещания определены траектории развития аграрного сектора, который представляет основной экономический потенциал Казбековского района, также коснулись путей развития туризма и инфраструктуры.