Политика

Представители правительства Дагестана и Азербайджана посетили палаточный городок

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Вице-премьер республики Рамазан Джафаров возглавил делегацию от Дагестана для совместного посещения с представителями правительства соседнего государства палаточного городка для граждан Азербайджана.

В общей сложности перехода через границу ожидают около семисот граждан Азербайджана. На период с 19 по 26 мая было переведено сто азербайджанцев и здесь приоритетное внимание уделяется людям старшего возраста, женщинам, детям, а также гражданам с хроническими заболеваниями.

В рамках встречи, которая состоялась 28 мая, главной темой обсуждения стал вопрос организации коридора через границу. Также делегация Азербайджана встретилась со своими гражданами и объяснила порядок их скорейшего возвращения на родину.

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