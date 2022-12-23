Представители Минтруда РД поздравили сегодня с 99-летием ветерана Ильяса Казиханова

Сегодня ветерану Великой Отечественной войны Ильясу Батырхановичу Казиханову исполнилось 99 лет. Именинника приехал поздравить заместитель Министра труда и социального развития Республики Дагестан Зураб Багомедов.

Сопровождала замминистра исполняющая обязанности директора подведомственного Минтруду РД столичного Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Патимат Магомедова.

Ильяс Батырханович родился 23 декабря 1923 года в селе Нижнее Казанище Буйнакского района. 21 декабря 1941 года был призван в ряды Советской Армии. В июле 1942 года его назначают командиром огневого взвода 1-й батареи 55-го артиллерийского полка 61-ой стрелковой дивизии. В конце 1943 года он становится участником тяжелых боев за освобождение украинского города Мелитополь, форсировал реку Днепр в районе города Каховка. Прошел войну с первых дней до полной капитуляции Германии. День победы, 9 мая 1941 года, Ильяс Казиханов встретил в Праге. После войны он продолжил служить в рядах Советской Армии, а в 1958 году уволился в звании майора. Ветеран ВОВ награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За оборону Кавказа», «За освобождение Белграда».