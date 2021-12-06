Представители Минтруда Дагестана победили в номинации «Лучшая презентация» по итогам образовательной программы РАНХиГС

Представители Минтруда Дагестана во главе с заместителем министра Магомедзагидом Кихасуровым завершили обучение по программе «Трансформация центров занятости населения», реализованной РАНХиГС по заказу Минтруда РФ. В мероприятии приняли участие свыше 150 руководителей центров занятости из 18 субъектов России.

Обучение проводилось для разных категорий специалистов в рамках нацпроекта «Демография». В рамках обучения квалификацию удалось повысить руководителям центров занятости, а также кадровым работникам, непосредственно взаимодействующим с работодателями и соискателями. Всего до конца 2024 года планируется обучить более 18 тыс. сотрудников из всех регионов страны.

Программа масштабного и централизованного обучения сотрудников центров занятости проводится в России с 2019 года. Цель обучения — помочь сотрудникам разных должностных уровней овладеть новыми стандартами работы, а также информационно-аналитическими инструментами, которые создаются на базе портала «Работа в России».

Обучение проводилось очно, на базе московского кампуса РАНХиГС. Участники программы изучили опыт зарубежных коллег, освоили механизмы карьерного и кадрового консультирования. Очная часть программы включала лекции и тренинги, направленные на развитие мягких навыков для использования в системе государственного управления, стратегических коммуникаций, управления изменениями.

Практическая часть программы предусматривала работу над проектами по модернизации региональных центров занятости. Участникам необходимо было сформулировать тему, проработать инициативу и убедить экспертов в ее актуальности.

По итогам обучения участники получили удостоверения о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Трансформация центров занятости населения», а команда Республики Дагестан победила в номинации «Лучшая презентация».

Отметим, что благодаря единой цифровой платформе «Работа в России» специалистам центров будут доступны вакансии по всей стране.

С 2019 года Минтруд успешно реализует программы по переобучению граждан. Получить новые знания могут все, у кого не получилось найти работу по имеющейся специальности через центры занятости. Меры также касаются мам в декрете, матерей дошкольников и граждан старше 50 лет.