Нацпроекты в РД

Представители Министерства по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Ибрагим Абдулла Хусейн аль-Джамали и Хумаид аль-Атар ознакомились с проектом Всероссийского детского центра, который планируется построить в РД

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О проекте, который поддержал президент России, гостям рассказал глава Минтуризма Эмин Мерданов.

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