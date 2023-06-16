Нацпроекты в РД Представители Министерства по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Ибрагим Абдулла Хусейн аль-Джамали и Хумаид аль-Атар ознакомились с проектом Всероссийского детского центра, который планируется построить в РД 16.06.2023 Тамила Мирзоева Оставить комментарий О проекте, который поддержал президент России, гостям рассказал глава Минтуризма Эмин Мерданов. Также читают:В Кизляре состоится круглый столДетский сад на 200 мест передали в собственность г...Минтруда Дагестана в нынешнем году обеспечил более...Абдулмуслим Абдулмуслимов оценил готовность к сдач...