Общество

Представители г.Хасавюрта держат на особом контроле семьи участников СВО

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В городе Хасавюрт продолжается работа по оказанию помощи семьям, чьи родные и близкие отправились в зону специальной военной операции. Ежедневно к ним выезжают работники администрации, представители депутатского корпуса и волонтеры муниципального штаба #МыВместе.

В очередной раз узнать текущее положений дел в семьях и передать им продуктовые наборы первой необходимости отправились заместитель начальника Управления стратегического развития и инвестиций Эльбрус Ирасханов и волонтер.

Взяв на контроль проблемные вопросы членов семей, Эльбрус Ирасханов напомнил им, что данная работа находится на личном контроле Главы Хасавюрта Корголи Корголиева, который поручил городским властям оказываться всевозможную поддержку и помощь родным и близким участников СВО.

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