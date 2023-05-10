Представители г.Хасавюрта держат на особом контроле семьи участников СВО

В городе Хасавюрт продолжается работа по оказанию помощи семьям, чьи родные и близкие отправились в зону специальной военной операции. Ежедневно к ним выезжают работники администрации, представители депутатского корпуса и волонтеры муниципального штаба #МыВместе.

В очередной раз узнать текущее положений дел в семьях и передать им продуктовые наборы первой необходимости отправились заместитель начальника Управления стратегического развития и инвестиций Эльбрус Ирасханов и волонтер.

Взяв на контроль проблемные вопросы членов семей, Эльбрус Ирасханов напомнил им, что данная работа находится на личном контроле Главы Хасавюрта Корголи Корголиева, который поручил городским властям оказываться всевозможную поддержку и помощь родным и близким участников СВО.