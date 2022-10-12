Представители духовенства Дагестана проводили добровольцев, отправляющихся в зону Специальной военной операции

«Когда приходила беда, наши деды и прадеды выходили на защиту своих домов плечом к плечу, невзирая на национальность или веру. То, что и сегодня наши добровольцы представляют разные конфессии, разные народы, говорит о том, что мы чтим и сохраняем традиции предков. Пусть вера дает вам силы и мужество, служит основой вашего доброго отношения друг к другу. Мы будем молиться за вас», — обратился к военнослужащим Архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам.

Заместитель муфтия Республики Дагестан Ахмад Магомедов в своем выступлении призвал не забывать об ответственности перед родными и близкими, перед Отечеством: «Вера учит человека хорошо и справедливо относиться ко всем людям, но верующий чувствует ответственность, в первую очередь, перед своими родными, своей семьей, своим народом. Это и есть патриотизм. Мы несем ответственность за свою Родину. Помните, что родные и близкие молятся за вас».