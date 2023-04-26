Представители Дагестана в субъектах РФ привлекли в республику более 10 крупных инвесторов

Об этом сообщил глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе встречи с представителями Дагестана и Правительства РД в субъектах Российской Федерации.

«В настоящее время по вашей инициативе, благодаря вашим усилиям на территории Дагестана реализуется более десятка инвестиционных проектов, в прошлом году подписаны Соглашения о сотрудничестве с Республикой Коми, Карачаево-Черкесской Республикой, Новгородской областью и Хабаровским краем, запущены авиарейсы в Тюмень, Казань, Сочи, Новый Уренгой. Все это во многом способствует развитию деловых и культурных контактов, увеличению туристического потока, развитию и социально-экономической интеграции регионов», — сказал Абдулмуслим Абдулмуслимов, обращаясь к представителям.

Объём привлеченных средств на сегодняшний день составляет порядка пяти млрд рублей.