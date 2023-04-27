Представители Дагестана в субъектах РФ активно помогают участникам СВО

Глава кабмина Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов поблагодарил представителей Правительства РД в субъектах РФ за активное участие в организации помощи землякам.

Коротко о работе представительств Дагестана в субъектах РФ по поддержке участников : в фонд Ставропольского военного госпиталя Минобороны РФ переданы приобретённые за счёт благотворительности членов землячества дагестанцев расходные медицинские материалы, ортопедические изделия, санитарно-гигиенические средства на сумму более 1,2 млн рублей; представителем Правительства РД в Краснодарском крае на личные средства экипирован и передан дагестанцам-медикам в ДНР специализированный автомобиль для эвакуации раненых и др.; представителем Правительства РД в Рязанской области организована доставка гуманитарной помощи для дагестанских учителей и врачей, работающих г. Мелитополь. Для перевозки раненых госпиталю города Васильевка Запорожской области передано транспортное средство-газель; представитель Правительства РД в Хабаровском крае регулярно посещает в гуманитарной миссией дагестанских военнослужащих, а также оказывает поддержку мобилизованным солдатам на местах с приобретением необходимого снаряжения; представителем Правительства РД в Свердловской области и благотворителем из Свердловской области передана крупная денежная сумму семье Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова; представителями организованы регулярные посещения военнослужащих дагестанцев, находящихся на лечении в медучреждениях в регионе пребывания, оказывается помощь родственникам, прибывшим для ухода за ранеными.