Представители администрации Сулейман-Стальского района посетили семьи мобилизованных граждан

Так, первый заместитель главы райадминистрации Лацис Оруджев и глава администрации села Орта-Стал Марат Исмаилов побывали в гостях у семей Алибега Абдурахманова и Марата Гаджимурадова.

Глава администрации Ашага-Стальского СП Надыр Эфендиев со своими сотрудниками и представителем ЦЗН встретился с семьями шести мобилизованных – Магарама Насрулаева, Махмуда Курбанмагомедова, Заура Ламетова, Назима Наврузова, Саида Наврузова, Алдера Курбанова.

Семьи всех мобилизованных односельчан посетили глава администрации села Эминхюр Сабир Юзбеков со своими сотрудниками. С Днем защитника Отечества они поздравили и мобилизованного Сеида Османова, приехавшего домой в отпуск.

Педколлектив Касумкентской школы №1 поддержал своих коллег, чьи родные и близкие в настоящее время находятся на передовой в зоне СВО.

Родителям отважных бойцов вручили памятные подарки, продуктовые наборы и сладости, выразили слова благодарности и признательности за достойное воспитание сыновей – истинных патриотов страны, за мужество и самоотверженность, которые их сыновья проявляют при выполнении воинского долга в зоне СВО.