Представители администрации района встретились с жителями СП «сельсовет Курагский»

28 февраля по поручению главы администрации МО «Агульский район» Закира Каидова начальник отдела сельского хозяйства МО «Агульский район» Низам Исаев, совместно с имамами и участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Агульскому району встретились с жителями сел Худиг и Кураг.

В рамках выездной встречи с жителями сельских поселений были озвучены насущные проблемы и вопросы от сельчан. Особое внимание было уделено положению социальной инфраструктуры.

Делегация осмотрела ФАПы, школы, КДЦ для определения недостающего оборудования и выявления основных проблем. В беседе с жителями сел был озвучен целый спектр вопросов.

Так, особое внимание уделялось состоянию дорог, энергосистеме, проведению уличного освещения. Были затронуты вопросы аренды земельных участков и многое другое.

В рамках мероприятия жителям сельского поселения был представлен новый глава администрации СП Раджаб Курбанов.

По завершении встречи в администрации района прошло совещание под руководством главы муниципалитета, на котором были озвучены результаты поездок в разные села и выделены основные проблемы и сложности, а также определены пути их наиболее эффективного разрешения.