Представитель Правительства Дагестана в Хабаровском крае Бейдулах Исаев в настоящее время находится в зоне специальной военной операции

«Когда склонилась надо мной

Страданья моего сестра,

Боль сразу стала не такою:

Не так сильна, не так остра.

Меня как будто оросили

Живой и мертвою водой,

Как будто надо мной Россия

Склонилась женской головой!»

Эти слова посвящены нашим женщинам-медикам! Одна из таких самоотверженных женщин – наша землячка Сабия Курбанова, которая работает хирургом на передовой в зоне проведения Специальной военной операции.

Ее командир рассказывает, что под шквалом огня противника Сабия храбро проводит операции нашим бойцам, оказывает своевременную медпомощь, спасая жизни. Действительно, отдельно нужно отметить огромный вклад женщин медиков, которые порой смелее многих мужчин!» — сообщил в своем Telegram-канале Бейдулах Исаев.