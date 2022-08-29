Представитель Дагестана в Хабаровском крае дал пресс-конференцию

В РИА «Дагестан» состоялась пресс-конференция с представителем Правительства Республики Дагестан в Хабаровском крае Бейдуллахом Исаевым. С 9 по 18 августа Исаев находился на территории Луганской Народной Республики. Целью поездки в ЛНР была поддержка боевого духа наших бойцов и вручение им наград от республики.

Исаев рассказал о работе, проводимой им в Хабаровском крае для улучшения взаимоотношений между двумя регионами. Бейдуллах Исаев рассказал, что он побывал в Лисичанске и Попасной, где передал российским военнослужащим-участникам СВО гуманитарный груз, собранный дагестанцами, проживающими в Хабаровском крае.

«В ЛНР я встречался с нашими военнослужащими и вручил награды Министерства по национальной политики и делам религий РД. Наши земляки там очень достойно и мужественно несут службу. Для поддержания боевого духа нашим ребятам нужна от нас моральная поддержка». Также представитель Правительства Республики Дагестан отметил, что культурные и экономические связи между нашими регионами динамично развиваются. По итогам прошлого года взаимный товарооборот вырос на 246 %.

«Недавно у нас прошли соревнования по вольной борьбе, посвященный Герою России Нурмагомеду Гаджимагомедову.

Три дня на различных площадках будут проходить мероприятия, которые посетят делегации из Дагестана. Бейдуллах Исаев сообщил, что недавно было подписано соглашение между Дербентом и Хабаровском о дружбе и сотрудничестве между городами, что должно еще больше укрепить взаимоотношения между двумя регионами.