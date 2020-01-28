Представили нового полпреда в СКФО

Указом Президента РФ от 22 января Юрий Чайка назначен полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.

Представление нового Полпреда прошло 27 января в городе Пятигорске. На мероприятии, где присутствовал и Владимир Васильев, заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Владимир Островенко представил нового представителя главы государства в СКФО, и отметил, что в регионе произошли качественные изменения и улучшения, но остаются и проблемы.

Островенко подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить реализации целей и задач, которые обозначены в нацпроектах и в Послании Президента РФ Федеральному Собранию, а также призвал регионы участвовать в работе, направленной на рост благосостояния нашего населения и страны в целом.

Полномочный Представитель Главы государства в СКФО Юрий Чайка отметил, несмотря на позитивные изменения, в федеральном округе остаются проблемы, которые тормозят полноценное развитие всего округа, некоторые из них безработица и коррупция.

Полпред в СКФО отметил, что для решения всех острых проблем в регионах округа в рамках нацпроектов было выделено около семидесяти трех миллиардов рублей. Чайка подчеркнул, что реализация нацпроектов будет проходить под жестким контролем и максимально прозрачно.

Помимо этого, большое внимание будет уделяться активному привлечению инвестиций, а также поддержке малого и среднего бизнеса. Одним из направлений станет защита прав бизнес-сообщества, с этой целью будут применяться адресные механизмы помощи бизнесу.

По словам Юрия Чайки, необходимо продолжить работу с молодежью и вводить новые форматы для ее поддержки, такие как образование и доступность наукоемких технологий.

Напомним, что Юрий Чайка на посту Полпреда в СКФО сменил Александра Матовникова.