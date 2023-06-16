Председатель Совета женщин Дагестана Интизар Мамутаева провела встречу с членами семей участников СВО

Вчера, 15 июня, у главы Шамильского района Гасанова М.И. состоялась встреча Председателя Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаевой.

В мероприятии также приняли участие уполномоченный по правам ребенка РД Марина Ежова, начальник отдела Министерства по национальной политике РД Хасайбат Валиева, помощник прокурора РД Эльдар Порсуков, военный комиссар района Арсен Магомедов и другие.

Открывая встречу, Интизар Мамутаева, отметила, что возглавляемый ей «Комитет семей воинов Отечества» нацелен на конкретное направление и призван помочь семьям военнослужащих в вопросах касающихся социальной поддержки семей военнослужащих, предусмотренных льгот или выплат, в решении возникающих бытовых проблем, поддержать инициативы, исходящие от семей, а также в вопросах увековечивания Памяти павших защитников Отечества.

В свою очередь Магомед Гасанов, также отметил организационную работу властей района по поддержке семей военнослужащих, участников СВО.

Далее встреча прошла в формате вопрос – ответ, где члены семей участников СВО, родители и жены, интересовались не только получением предусмотренных государством мер поддержки, но и говорили и о других волнующих их темах. Гости, обстоятельно и подробно отвечали на все различные вопросы, где были даны соответствующие разъяснения и рекомендации.