Председатель Совета старейшин при Главе РД прокомментировал поправки в Конституцию РФ

Абдулла Магомедов дал комментарий по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Закон о внесении изменений был подписан Президентом 14 марта.

Во время обсуждения поправок, как считает Магомедов, становится очевидным, что должны быть подвергнуты изменениям 70-100 процентов действующих законодательных актов страны, включая добавление упоминания, в котором утверждается, что Россия правопреемник СССР.

По словам комментирующего, это правило распространяется и на активы СССР за рубежом. Магомедов считает, что в норму заложен принцип исторической справедливости.