Агул, Общество

Председатель Совета старейшин Агульского района Магомед Омаров прокомментировал введение в России частичной мобилизации

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По словам аксакала, защита Родины — это прямая обязанность каждого гражданина нашей страны.
«Мне больше восьмидесяти лет, однако и я готов хоть сегодня идти и защищать моё Отчество, и призываю каждого проявить доблесть и мужество на этом отважном пути», — сказал Магомед Рамазанович.
Кроме того, он прокомментировал проведение референдума на освобождённых территориях. Магомед Омаров выразил абсолютную уверенность в том, что итогом волеизъявления граждан станет решение за присоединение к России.
«Они наши люди. Они — русские», — отметил Омаров.

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