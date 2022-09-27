Председатель Совета старейшин Агульского района Магомед Омаров прокомментировал введение в России частичной мобилизации

По словам аксакала, защита Родины — это прямая обязанность каждого гражданина нашей страны.

«Мне больше восьмидесяти лет, однако и я готов хоть сегодня идти и защищать моё Отчество, и призываю каждого проявить доблесть и мужество на этом отважном пути», — сказал Магомед Рамазанович.

Кроме того, он прокомментировал проведение референдума на освобождённых территориях. Магомед Омаров выразил абсолютную уверенность в том, что итогом волеизъявления граждан станет решение за присоединение к России.

«Они наши люди. Они — русские», — отметил Омаров.