Региональный координатор проекта «Крепкая семья» Партии «Единая Россия», председатель «Совета отцов» Заур Амиралиев поздравил дагестанцев с Днём отца. «В третье воскресенье октября в России отмечается День отца. Он был учрежден указом президента РФ от 4 октября 2021 года. В этом году мы отмечаем наш день 16 октября. Поздравляю мужское население нашей республики с особенным праздником — Днем отца! Быть отцом это и сложно, и радостно, но в любом случае, это — счастье! Берегите и цените свой статус. Желаю много сил, средств и терпения для исполнения такой почетной роли!», — обратился Амиралиев.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/predsedatel-soveta-otcov-zaur-amiraliev-pozdravil-dagestancev-s-dnjom-otca/