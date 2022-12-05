Общество

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с уходом из жизни Магомедали Магомедова

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«Это большая, невосполнимая потеря для Республики Дагестан, для нашей страны, для всех, кто лично знал Магомедали Магомедовича. Ушёл из жизни видный политический деятель, отдавший все силы социально-экономическому развитию родной республики, внесший неоценимый вклад в укрепление и процветание Отечества.

Магомедали Магомедович был мудрым руководителем, талантливым и многогранным человеком, для которого не существовало неразрешимых задач и недостижимых целей. Он душой болел за избранное дело, стремился принести максимальную пользу Родине. Коллеги, друзья и единомышленники ценили его за безупречный профессионализм, богатый опыт, стратегическое мышление и неизменно внимательное отношение к людям», – говорится в телеграмме, направленной на имя главы региона Сергея Меликова.

Председатель Совета Федерации передала искренние слова сочувствия и поддержки родным и близким Магомедали Магомедова.

«Добрая память о созидательных делах и поступках Магомедали Магомедовича никогда не померкнет. Мы всегда будем чтить его как настоящего патриота, который до последнего дня оставался верен собственным принципам и идеалам», – сказала Валентина Матвиенко.

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