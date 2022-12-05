Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с уходом из жизни Магомедали Магомедова

«Это большая, невосполнимая потеря для Республики Дагестан, для нашей страны, для всех, кто лично знал Магомедали Магомедовича. Ушёл из жизни видный политический деятель, отдавший все силы социально-экономическому развитию родной республики, внесший неоценимый вклад в укрепление и процветание Отечества.

Магомедали Магомедович был мудрым руководителем, талантливым и многогранным человеком, для которого не существовало неразрешимых задач и недостижимых целей. Он душой болел за избранное дело, стремился принести максимальную пользу Родине. Коллеги, друзья и единомышленники ценили его за безупречный профессионализм, богатый опыт, стратегическое мышление и неизменно внимательное отношение к людям», – говорится в телеграмме, направленной на имя главы региона Сергея Меликова.

Председатель Совета Федерации передала искренние слова сочувствия и поддержки родным и близким Магомедали Магомедова.

«Добрая память о созидательных делах и поступках Магомедали Магомедовича никогда не померкнет. Мы всегда будем чтить его как настоящего патриота, который до последнего дня оставался верен собственным принципам и идеалам», – сказала Валентина Матвиенко.