Председатель Собрания депутатов МР «Ахтынский район» А-К. Н. Палчаев: Это обращение является полностью сфабрикованным!

Председатель Собрания депутатов МР «Ахтынский район» А-К. Н. Палчаев опроверг письмо, распространяемое в ряде анонимных ТГ-каналов, якобы написанное от депутатов Собрания муниципалитета в адрес Главы Дагестана.

«Будучи председателем Собрания депутатов МР «Ахтынский район» хочу заявить, что это обращение является полностью сфабрикованным! Ни один из указанных в письме депутатов не имеет к нему отношения и никаких аналогичных документов и обращений не подписывал!», — говорится в обращении.

Кроме того, Палчаев напомнил о наказании в рамках Закона за клевету, распространение фейковой информации и подделку подписей выборных лиц.