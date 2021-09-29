Политика

Председатель Собрания депутатов МО «Агульский район» Салих Алиев рассказал об ожиданиях от работы нового состава НС РД

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Салих Алиев рассказал «Вести Агула» об ожиданиях от работы нового состава парламента Дагестана.
«От депутатского корпуса VII созыва ожидаю действенных законов во благо жителей республики. Чтобы депутаты выполнили наказы, данные избирателями во время встреч. В частности, депутат, представляющий Агульский район, Магомедали Гаджиомаров многое на сегодняшний день сделал для своего маленького народа, в том числе и для республики. В дальнейшем тоже как от него, так и от всего депутатского корпуса ожидаем эффективной работы ради тех, кого они представляют в парламенте», — отметил Салих Алиев.

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