Председатель регионального отделения «Опора России» о принятии Постановления СФ «О господдержке социально-экономического развития Республики Дагестан»

В начале марта 2021 года в Совете Федерации Федерального Собрания РФ прошли Дни Дагестана. Итогом мероприятия стало принятие верхней палатой российского парламента Постановления «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан». Принятие данного Постановления прокомментировала председатель Дагестанского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Зульгимар Тагибова-Ричинская. По её мнению, принятие данного Постановления будет способствовать повышению уровня жизни людей, а также даст новые возможности населению и бизнесу Дагестана.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники