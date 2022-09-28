Председатель районного Собрания депутатов Ахвахского района изъявил желание принять участие в СВО

Председатель районного Собрания депутатов Ахвахского района передает полномочия своему заместителю и мобилизуется добровольцем.

На состоявшемся в актовом зале администрации МР «Ахвахский район» совещании под председательством Секретаря Ахвахского МО ВПП «Единая Россия», главы района Магомеда Муртазалиева с участием военного комиссара Ботлихского и Ахвахского муниципальных районов РД Албегаджи Умайгаджиева, начальника отдела администрации Главы и Правительства РД Пахрудина Омарова с заявлением выступил председатель районного Собрания депутатов МР «Ахвахский район», член ВПП «Единая Россия» Шамиль Таймасханов, который изъявил желание принять участие в СВО на Украине.

«Мною принято решение — на очередном заседании сессии Собрания депутатов МР «Ахвахский район», которое состоится 29 сентября 2022 г. передать свои полномочия заместителю председателя Собрания депутатов Гаджи Джамбулаеву и принять участие в специальной военной операции на Украине как доброволец», — заявил Шамиль Таймасханов.

Стоит отметить, что Таймасханов Шамиль Расулович — кавалер Ордена Мужества, участник боевых действий в Ботлихском районе в августе – сентябре 1999 года.