Председатель Правления Союза писателей Дагестана особо подчеркнула роль русской культуры и литературы в творчестве Расула Гамзатова

Говоря о становлении поэта, народный поэт Республики Дагестан, заслуженный работник культуры Российской Федерации Марина Ахмедова в ходе своего выступления на заседании Совета Федерации подчеркнула, что «русская речь в творчество поэта отразилась в образе юной москвички, его первой учительницы Веры Васильевны. … с начала 30-х годов ХХ века в Дагестан приехало более трёх тысяч русских учителей.

Это были в основном молодые девушки, которые прибыли в далекий неведомый край из глубинки и из крупных городов России, они научили сотни тысяч дагестанских ребятишек читать и писать по-русски, дали им возможность познакомиться с русской и мировой литературой. В знак благодарности за их самоотверженный труд в Махачкале воздвигнут величественный монумент Русской учительнице.

И надо сказать, что многие из женщин той плеяды учителей навсегда связали свою судьбу с дагестанским народом, а их потомки стали выдающимися учеными, военными, политиками, педагогами, инженерами и врачами. Эпический размах творчества Расула Гамзатова, на мой взгляд, связан с открытием им лучших образцов русской литературы. Тут сплелось многое – и учеба в московском Литературном институте, и пример отца, ставшего певцом новой жизни в горном крае, и многолетняя дружба с поэтами и писателями, входящими в первую десятку лучших литераторов своего времени. Какие имена: Шолохов, Твардовский, Симонов, Михалков, Луконин, Рождественский, Вознесенский!..

… Мог ли себе представить юный 9-летний Расул, который с позволения отца декламировал, взобравшись на стул свои первые стихи, что в русских переводах зашагают его произведения по всему миру, став фактом русской и мировой поэзии».

Выступление Марины Ахмедовой неоднократно сопровождалось аплодисментами участников заседания.

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