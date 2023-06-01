Председатель Правительства Республики Дагестан провёл личный приём граждан

31 мая Абдулмуслим Абдулмуслимов провел личный приём граждан в общественной приёмной Президента РФ Владимира Путина в Махачкале.

В числе тех, кто смог озвучить свою проблему лично премьер-министру была жительница Кизилюрта Эльмира Магомедова. Она обратилась с просьбой о содействии в благоустройстве детской дворовой площадки на придомовой территории жилого дома N43 по проспекту Имама Шамиля.

По её словам, двор находится в неудовлетворительном состоянии, отсутствует дорожное покрытие и не выносится мусор.

Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил обеспечить регулярный вывоз мусора и включить площадку в программу «Комфортная городская среда» для благоустройства территории.

Эльмире Магомедовой было обещано постоянное содействие в решении проблем, касающихся города, со стороны мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова.