Политика

Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов принял ряд кадровых решений

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Общественным помощником Председателя Правительства Республики Дагестан по
вопросам развития агропромышленного комплекса назначен Гамзатов Ибнулгажар Магомедович.

От должности первого заместителя министра промышленности и торговли Республики Дагестан по собственному желанию освобожден Мурзаев Рашид Абсалитдинович.

От должности первого заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан по собственному желанию освобожден Хайдаков Эфенди Юсупович.

Соответствующие распоряжения подписаны премьером республики и опубликованы на официальном сайте Правительства РД.

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