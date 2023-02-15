Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов принял ряд кадровых решений

Общественным помощником Председателя Правительства Республики Дагестан по

вопросам развития агропромышленного комплекса назначен Гамзатов Ибнулгажар Магомедович.

От должности первого заместителя министра промышленности и торговли Республики Дагестан по собственному желанию освобожден Мурзаев Рашид Абсалитдинович.

От должности первого заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан по собственному желанию освобожден Хайдаков Эфенди Юсупович.

Соответствующие распоряжения подписаны премьером республики и опубликованы на официальном сайте Правительства РД.