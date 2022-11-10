Председатель Правительства РД выразил соболезнования семье погибшего в ходе СВО Магомеда Эмеева

Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов выразил соболезнования семье погибшего в ходе СВО уроженца Казбековского района Магомеда Эмеева.

«Мы потеряли еще одного нашего земляка, уроженца села Буртунай Казбековского района Магомеда Эмеева. С Магомедом, как и с Султан-Мажитом, я был знаком давно, еще в период службы в системе МВД. Магомед поехал в зону проведения специальной военной операции добровольно. Помню его твердый характер, уверенный голос, боевой дух. Но о человеке всегда говорят его поступки, и теперь весь мир знает, каким сильным, смелым человеком был Магомед Эмеев. Выражаю искренние соболезнования родным, близким, всем, кто знал и любил Магомеда», — сказал Абдулмуслим Абдулмуслимов.