Председатель Правительства РД выразил слова соболезнования родным и близким Магомеда Умаргаджиева

Ушёл из жизни бывший глава Ботлихского района Магомед Умаргаджиев. В связи с утратой слова соболезнования родным и близким чиновника выразил Председатель Правительства РД.

Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил вклад Умаргаджиева в процветание и развитие Ботлихского района, а также вспомнил его как светлого человека и прекрасного руководителя. «Магомед Узарханович был из тех людей, чьи слова не расходятся с делом, и в нашей памяти он останется человеком исключительного профессионализма и самоотверженности», — сказал премьер.