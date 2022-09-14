Общество

Председатель Правительства РД выразил слова соболезнования родным и близким Магомеда Умаргаджиева

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Ушёл из жизни бывший глава Ботлихского района Магомед Умаргаджиев. В связи с утратой слова соболезнования родным и близким чиновника выразил Председатель Правительства РД.

Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил вклад Умаргаджиева в процветание и развитие Ботлихского района, а также вспомнил его как светлого человека и прекрасного руководителя. «Магомед Узарханович был из тех людей, чьи слова не расходятся с делом, и в нашей памяти он останется человеком исключительного профессионализма и самоотверженности», — сказал премьер.

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