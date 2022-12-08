Председатель Правительства РД рассмотрел обращения граждан в приёмной Путина в Махачкале

7 декабря 2022 года в Махачкале в общественной приёмной Президента Российской Федерации Владимира Путина состоялся приём граждан, который провёл Абдулмуслим Абдулмуслимов. На приём были записаны 4 человека из разных муниципалитетов Дагестана.

В их числе и житель села Магарамкент Магарамкентского района Эмирбек Эмирбеков. Он обратился с просьбой возобновить строительство новой поликлиники в населённом пункте. По словам местного жителя, действующее лечебное заведение сильно обветшало за более чем полувековой период эксплуатации. В рамках обсуждения было выяснено, что с 2008 по 2009 год на строительство новой поликлиники были выделены средства в размере более четырёх миллионов рублей, однако в дальнейшем стройка была остановлена. Заслушав отчёты профильных министерств, Абдулмуслимов поручил оперативно провести корректировку проектной документации.

Министерству экономического развития Дагестана поручено предусмотреть начало финансирования объекта со второго полугодия 2023 года и подготовить объект к сдаче в эксплуатацию в 2024 году.