Председатель Правительства РД принял участие в патриотической акции «Помним! Славим! Гордимся» в городе Избербаш

В мероприятии приняли участие родственники погибших в ходе СВО избербашцев.

«Сегодня знаковое событие в истории нашего российского государства — 15 лет назад Владимир Владимирович Путин возродил праздник День Героев Отечества. Я от имени Главы республики Сергея Меликова, от себя лично и всего Правительства РД поздравляю всех избербашцев с этим знаменательным днем.

Если говорить о героизме, то Дагестан – это родина героев. Одним из первых героев в Великой Отечественной войне стал дагестанец Магомед Гаджиев, одним из первых героев в ходе проводимой специальной военной операции на территории Украины был дагестанец Нурмагомед Гаджимагомедов. Чувство героизма у всех дагестанцев в крови.

Как говорил наш великий Расул Гамзатов — война сыновей не рождает, она сыновей забирает, но они уходят в землю героями».