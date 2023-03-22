Председатель Правительства РД поздравил коллектив республиканской газеты «Дагестанская правда» со 105-летием

Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил коллектив газеты «Дагестанская правда» со 105-летием со дня выхода первого номера газеты.

«Уважаемый коллектив газеты «Дагестанская правда»! Примите самые теплые и сердечные поздравления с замечательным праздником — 105-летием со дня выхода в свет первого номера газеты.

История газеты началась еще с 1918 года, за время своего существования ее название менялось неоднократно, менялись редактора и коллектив, но неизменным оставалась идея, заложенная основателем газеты Уллубием Буйнакским – откликаться на запросы дагестанцев, доносить до людей самые важные общественно- политические новости, рассказывать о стратегических, экономических и культурных задачах, которые решаются руководством региона.

105 лет в диалоге с читателем – это прекрасная и завидная дата для любой газеты. С вами связана жизнь нескольких поколений дагестанцев, которые ценят «Дагправду» за профессионализм, оперативность, объективность и всестороннее освещение жизни Республики Дагестан.

В нашем веке «умных» технологий и инноваций, когда все предпочитают получать информацию в социальных сетях и других цифровых носителях посредством своих смартфонов и ноутбуков, многолетнее печатное издание, чтобы быть ближе к своему читателю, освоило все эти площадки.

Благодаря этому жители Дагестана в удобном для них формате узнают, что происходит в сфере здравоохранения, образования, сельского хозяйства, а также о действующих мерах социальной поддержи и государственной поддержки, направленной на развитие АПК, промышленности, предпринимательства.

Я с большим удовольствием хочу отметить, что нынешний коллектив газеты «Дагестанская правда» отлично справляется со всеми своими задачами. От всей души желаю вам процветания, храните свои традиции и впредь оставайтесь носителями правдивой информации», — говорится в поздравительной телеграмме Председателя Правительства РД

Абдулмуслима Абдулмуслимова.