Председатель Правительства РД поздравил Эседуллу Абачева с присвоением звания Героя России

В июле 2022 года Владимир Путин за активное участие в освобождении ЛНР наградил Эседуллу Абачева званием Героя России. Ранее в апреле месяце ему было присвоено звание Героя ЛНР.

23 августа с генерал-майором провёл встречу Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, в рамках которой поздравил героя с присвоением почётного звания, отметив, что это высокая награда за боевые подвиги. «Вы — гордость нашей страны, пример для подрастающего поколения», — сказал Абдулмуслимов. В свою очередь уроженец Хивского района Эседулла Абачев поблагодарил за поддержку всех, кто сегодня отважно отстаивает интересы страны.