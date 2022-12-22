Председатель Правительства РД поздравил энергетиков с профессиональным праздником

В День энергетика Абдулмуслим Абдулмуслимов обратился к специалистам и ветеранам отрасли с поздравительным словом.

«Энергетический комплекс всегда занимал особое место в социально-экономической жизни республики», — сказал премьер, отметив, что в регионе проводится большая работа по реконструкции и модернизации сетевой инфраструктуры.

«Наши монтеры, диспетчеры, инженеры всегда были одними из лучших в своем деле, их всегда отличали высокий профессионализм, ответственность, сознательность и дисциплинированность — качества, присущие замечательным людям, на плечах которых лежит огромная ответственность. Желаю всем работникам энергетической отрасли успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне», — сказал Председатель Правительства РД.