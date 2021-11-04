Культура

Председатель Правительства РД поздравил дагестанцев с Днём народного единства

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Уважаемые дагестанцы! Поздравляю вас с Днём народного единства!

Сила и мощь большой страны начинается с малой родины, с нашей любви к родному региону и заботы о его процветании!

В решающие моменты истории именно народное единство помогало защищать свободу и независимость государства, добиваться грандиозных побед. Наша общая задача сегодня — сберечь и приумножить наследие, оставленное предками, сделать нашу страну ещё более сплоченной и сильной.

Только в единении, направленном на достижение общих успехов, заложена уверенность в завтрашнем дне и благополучии жителей нашей республики и всей страны!

От всей души желаю всем дагестанцам крепкого здоровья, мира, благополучия и взаимопонимания!

 

С уважением, Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулпатах Амирханов.

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