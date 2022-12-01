Образование

Председатель Правительства РД посетил Ярыдагскую школу №1

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В ходе рабочей поездки в Табасаранский район глава кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил Ягдыгскую СОШ № 1, где в рамках федерального проекта «Развитие образования» в 2022 году был проведен капитальный ремонт.

Школа в этом году празднует свой юбилей – 55-летие

Как рассказал директор учреждения Осман Магомедов, в рамках капремонта здесь заменили кровлю, окна и двери, обшили фасад здания, установили новый пол, аудитории обшили гипсокартоном, полностью обновили электроосвещение и систему отопления.

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