Председатель Правительства РД посетил Ярыдагскую школу №1

В ходе рабочей поездки в Табасаранский район глава кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил Ягдыгскую СОШ № 1, где в рамках федерального проекта «Развитие образования» в 2022 году был проведен капитальный ремонт.

Школа в этом году празднует свой юбилей – 55-летие

Как рассказал директор учреждения Осман Магомедов, в рамках капремонта здесь заменили кровлю, окна и двери, обшили фасад здания, установили новый пол, аудитории обшили гипсокартоном, полностью обновили электроосвещение и систему отопления.