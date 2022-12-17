Председатель Правительства РД поручил ускорить запуск мусоросортировочного комплекса в Ботлихе

Глава кабмина РД Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил мусоросортировочный комплекс в селе Ботлих Ботлихского района республики.

В соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина, данного по итогам встречи с главами населенных пунктов и общественностью Ботлихского и Цумадинского районов в 2018 году, в 2021 году было завершено строительство мусоросортировочного комплекса в селе Ботлих.

Как сообщил глава Ботлихского района Руслан Гамзатов, в настоящее время объекты недвижимого имущества и оборудование указанного комплекса переданы в муниципальную собственность МР «Ботлихский район», осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты. Объекты недвижимого имущества внесены в реестр муниципальной собственности.

По словам министра природных ресурсов и экологии РД Ибрагима Ибрагимова, объект включен в территориальную схему обращения с отходами Республики Дагестан. Объект на данный момент не эксплуатируется.

Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил проработать вопрос определения эксплуатирующей организации и направления потоков твердых коммунальных отходов в мусоросортировочный комплекс для переработки. После проведения указанных мероприятий эксплуатация данного объекта согласно действующему законодательству будет разрешена.

Расчеты затрат на содержание и обслуживание мусоросортировочного комплекса представит администрация района.