Председатель Правительства РД поручил разработать меры по сохранению и развитию природного парка «Верхний Гуниб»

24 апреля Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл совещание по вопросу повышения эффективности использования территории парка «Верхний Гуниб». Общая площадь парка составляет 1422 га земли. По словам Абдулмуслима Абдулмуслимова, главной задачей является сохранение природного парка.

Далее премьер озвучил ряд нарушений, касающихся нецелевого использования территории, а также возведения несогласованных строек. За 2021-2022 годы были выданы более двадцати предписаний об устранении нарушений. В общей сложности, вынесено более тридцати постановлений о сносе незаконных построек.

«Мы примем все необходимые меры в соответствии с законодательством, чтобы сохранить и развить территорию этого уникального объекта», — сказал Абдулмуслимов.