Председатель Правительства РД на день рождения подарил мальчику новый телефон

Абдулмуслим Абдулмуслимов навестил мальчика, пострадавшего в ДТП в Ногайском районе и поздравил его с днём рождения как и обещал.

Премьер-министр РД поздравил с 10-летием Саида — мальчика, пострадавшего в ДТП с участием микроавтобуса и грузовой фуры в Ногайском районе.

Напомним, 21 августа, сразу после аварии, глава кабмина уже навещал мальчика. Сейчас Саид лечится в детской РКБ им. Н. М. Кураева в Махачкале.

В страшной аварии мальчик потерял бабушку. Сам получил перелом бедра, ключицы и челюсти. Сейчас он идёт на поправку, как и другие пострадавшие.

Для поднятия настроения Абдулмуслим Абдулмуслимов подарил Саиду новый телефон. Также он получил новый школьный рюкзак и другие подарки.

Сегодня Саиду удалось покушать праздничный торт. Именинник, в свою очередь, поблагодарил всех, кто переживал за него и пожелал здоровья!

Добавим, что семьи погибших и пострадавших в этом ДТП по поручению Главы РД Сергея Меликова получат финансовую помощь из республиканского фонда «Все вместе».