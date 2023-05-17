Экономика

Председатель Правительства РД дал старт строительству в регионе мясокомбината «Дагмясо»

Оставить комментарий

16 мая Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в торжественной церемонии закладки первого камня под строительство нового мясоперерабатывающего предприятия с законченным циклом ООО «ДагМясо».

Строительство объекта стартовало в селе Кульзеб Кизилюртовского района. В торжественной речи премьер отметил значимость открытия новых производств в Дагестане, подчеркнув, что сегодня регион занимает лидирующие позиции по поголовью сельскохозяйственных животных и производству животноводческой продукции.

«Сегодня мы даём старт строительству одного из самых крупных проектов по созданию мясоперерабатывающего производства полного цикла мощностью до 5 тысяч тонн в год ООО » ДагМясо». Проект реализуется с участием АО «Росагролизинг», общий объём инвестиции составит порядка 1,5 млрд рублей», — сказал Абдулмуслимов.

После завершения торжественной церемонии, премьер осмотрел территорию будущего предприятия, пообщался со строителями и активом Кизилюртовского района.

Также читают:

Рашид Мурзаев: «Создание Экспортного совета при Гл...
В 2022 году в Дагестане объем инвестиций в основно...
Кузнецов и Абдулатипов открыли российско-итальянск...
Ногайский район провел ярмарку

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *