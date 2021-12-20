Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов поздравил работников органов безопасности РФ с профессиональным праздником

«Уважаемые сотрудники и ветераны органов государственной безопасности! Поздравляю вас с профессиональным праздником.

Ваша работа требует особой подготовки и самоотдачи, профессиональных и человеческих качеств, выдержки, силы воли, твердой веры в правоту и справедливость службы в интересах государства и общества.

В самых сложных ситуациях работники органов безопасности демонстрировали высочайший профессионализм и верность офицерскому долгу. Вы с честью решаете важные задачи по обеспечению безопасности жителей, борьбе с терроризмом, коррупцией, пресечению экономических преступлений, вносите вклад в сохранение социальной и политической стабильности нашей республики.

Особые слова признательности адресуем ветеранам. Ваши опыт, мужество, надежность – это ориентиры для молодых служащих органов безопасности.

Хочу искренне поблагодарить всех работников и ветеранов органов безопасности за честную, безупречную службу. Уверен, что ваш профессионализм, преданность своему призванию и высокая ответственность, и впредь будут способствовать достижению значимых результатов в деятельности на благо Дагестана и всей России.

Здоровья вам, благополучия, мира и добра, успехов в работе», — говорится в поздравлении.