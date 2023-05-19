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Председатель Правительства Дагестана вручил награды и денежные премии участникам СВО

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18 мая Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил село Дылым Казбековского района, чтобы встретиться с участниками СВО. Девять уроженцев села приехали домой на короткий отпуск, чтобы повидаться с родными и близкими.

Обращаясь к военнослужащим, премьер поблагодарил молодых людей за героизм и мужество.

«Вы настоящие воины, мы гордимся каждым из вас. Я низко склоняю голову перед всеми бойцами, которые отстаивали и отстаивают интересы нашей страны», — сказал премьер.

В рамках встречи Абдулмуслимов вручил участникам СВО денежные поощрения, а также медали, учреждённые Союзом объединенного ополчения Дагестана.

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