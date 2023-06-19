Председатель Правительства Дагестана провёл внеплановое заседание Оперштаба по ситуации в городе Буйнакск

17 июня на город Буйнакск обрушились сильные осадки с градом. Стихия нанесла значительные повреждения жилым домостроениям, социально-значимым объектам, автотранспорта и объектам электро-газоснабжения.

18 июня в мэрии Буйнакска под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова прошло внеплановое заседание Оперативного штаба в связи с ситуацией в городе.

Открывая заседание, премьер сказал о том, что руководство республике в онлайн-режиме получает информацию о проводимой работе по ликвидации последствий стихии и принимаемых от жителей обращениях в мэрии города.

«В рамках действующего законодательства все должны получить компенсацию», — заявил премьер.

Как отметил мэр города Буйнакск Исламудин Нургудаев, созданы 25 межведомственных групп для подворовых обходов.

«На 18:00 часов 18 июня 2023 г. от жителей города Буйнакск в администрацию поступило 2 тысячи заявлений об оказании помощи для восстановления нанесённого ущерба», — сказал Нургудаев.

«Межведомственной комиссией все объекты обследованы и заактированы», — заключил мэр.

После заседания премьер в сопровождении мэра Буйнакска осмотрел объекты, попавшие под удар стихии.